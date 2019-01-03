Рівне:

Передано до суду обвинувальний акт стосовно сільського голови, який розтратив кошти місцевого бюджету

Рівненська область 25-січ, 2019, 12:139 prov 0
За результатами здійснення Сарненською місцевою прокуратурою процесуального керівництва Сарненським ВП ГУНП в Рівненській області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою одного із сільських голів у розтраті та привласненні бюджетних коштів, а також службового підроблення (за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 191 КК України).
Так встановлено, що керівник органу місцевого самоврядування здійснив видачу завідомо неправдивих офіційних документів про нарахування та виплату зарплати одному з працівників сільської ради, який насправді у робочий час був відсутній і перебував за межами території Рівненської області.
В результаті протиправних дій сільського голови територіальній громаді завдано майнової шкоди на суму 42 тис грн.
Сарненською місцевою прокуратурою скеровано до Сарненського районного суду обвинувальний акт відносно сільського голови для розгляду по суті.
Санкціями статей КК передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до 5 років.
Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Матеріали Сарненської місцевої прокуратури
Рівненської області.
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