Рівне:

Дочці, яка вдарила ножем свого батька, повідомлено про підозру

Рівненська область / Новини регіону 07-апр, 2022, 09:309 prov 1
За процесуального керівництва Дубенської окружної прокуратури повідомлено про підозру жінці, яка в ході сварки завдала своєму батькові тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). 
Слідством встановлено, що 3 квітня в одній із родин у селі Вовковиї на Дубенщині між батьком і дочкою виник конфлікт, нібито через образи та приниження на її адресу. 25-річна жінка, будучи напідпитку, не стрималася, схопила кухонний ніж та вдарила ним батькові у живіт. Попри зусилля медиків потерпілий помер у кареті «швидкої».
Наразі вирішується питання обрання підозрюваній запобіжного заходу.
Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУ НП в Рівненській області.
Санкція статті передбачає максимальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.
За матеріалами Дубенської окружної прокуратури.

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