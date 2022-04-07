Дочці, яка вдарила ножем свого батька, повідомлено про підозру

Слідством встановлено, що 3 квітня в одній із родин у селі Вовковиї на Дубенщині між батьком і дочкою виник конфлікт, нібито через образи та приниження на її адресу. 25-річна жінка, будучи напідпитку, не стрималася, схопила кухонний ніж та вдарила ним батькові у живіт. Попри зусилля медиків потерпілий помер у кареті «швидкої».
Наразі вирішується питання обрання підозрюваній запобіжного заходу.
Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУ НП в Рівненській області.
Санкція статті передбачає максимальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.