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На Дубенщині донька завдала смертельний ножовий удар батькові

Рівненська область / Новини регіону 04-апр, 2022, 17:579 prov 379
Учора, третього квітня, о 22-ій годині на спецлінію 102 надійшло повідомлення від жителя села Вовковиї колишнього Демидівського району, що його сестра нанесла тілесні ушкодження батькові, які виявилися несумісні із життям. Вирішується питання про повідомлення 25-річній жінці про підозру та обрання запобіжного заходу.
Слідчо-оперативна група встановила, що під час вечері між донькою та батьком, який був напідпитку, виник конфлікт нібито через постійні образи та приниження на її адресу. Жінка не стрималася,  схопила кухонний ніж та завдала ним удар у живіт. Медиків викликали рідні. Втім, життя 55-річного чоловіка врятувати не вдалося — він помер у кареті «швидкої». 
Відповідно до лікарського свідоцтва смерть настала внаслідок проникаючого ножового поранення, що призвело до внутрішньої кровотечі.
Досудове розслідування за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, за частиною 2 статті 121 КК України триває. За скоєне жительці Вовковиї може загрожувати від 7 до 12 років позбавлення волі. 
Відділ комунікації поліції Рівненської області.
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