На понад 3 млн грн заподіяно бюджету шкоди - у Житомирі судитимуть колишнього керівника комунального підприємства

Прокурори Житомирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника комунального підприємства за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).Слідством установлено, що злочин у сфері службової діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, скоїв колишній керівник комунального підприємства Житомирської міськради під час закупівлі за бюджетні кошти електроенергії.Так, уклавши зі столичним товариством договір про постачання електроенергії на загальну суму 21 млн грн, обвинувачений упродовж 2020 року безпідставно уклав ще й чотири додаткові угоди, необґрунтовано збільшивши ціну товару та зменшивши обсяг поставленої електроенергії.За результатами проведених товарознавчої та судово-економічної експертиз, унаслідок неправомірно укладених угод постачальнику з міського бюджету зайво перераховано понад 3 млн грн.Під час досудового слідства прокурором заявлено цивільний позов про стягнення з фігуранта провадження заподіяних збитків у повному обсязі.Також накладено арешт на майно обвинуваченого, а саме, три легкові автомобілі та частину столичної квартири.Незаконні оборудки викрито за процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури, Управлінням СБУ в області та Житомирським райуправлінням поліції, яке проводило досудове розслідування.Справу розглядатиме Богунський районний суд міста Житомира.Публічне обвинувачення здійснюватиме Житомирська окружна прокуратура.Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.