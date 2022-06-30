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У Житомирі судитимуть викладачку музичної школи, обвинувачену у колабораціонізмі

Новини регіону / Житомирська область 30-июн, 2022, 08:449 prov 0
Прокурори Житомирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевої жительки за фактом публічного заперечення здійснення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України та публічних закликів до підтримки рішень і дій держави-агресора, збройних формувань (ч. 1 ст. 111-1 КК України).
Як повідомлялося раніше, викладачка однієї з музичних шкіл Житомира, у травні цього року, перебуваючи серед колег на робочому місці, публічно виправдовувала збройну агресію росії, називала її загарбницьку війну «спеціальною військовою операцією». Педагогиня звинувачувала наших захисників у тому, що вони нібито знущаються над полоненими росіянами.
Обвинувачена стверджувала, що ніяких воєнних злочинів у Бучі і Бородянці російські військові не скоювали, повідомлення про звірячі безчинства окупантів у цих містах називала «фейками». Більше того, викладачка музшколи намагалася переконати колег, що російські війська правильно роблять, що вбивають мирних жителів.
Досудове розслідування, за оперативного супроводу Управління СБ України в області, проводило Житомирське райуправління поліції.
?Житомирська обласна прокуратура.???
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