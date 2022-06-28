На Житомирщині судитимуть злочинне угруповання, яке збувало ув’язненим наркотичні та сильнодіючі лікарські засоби

Прокурори Житомирської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно злочинного угруповання за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів у місця позбавлення волі, вчинене повторно, у великих розмірах, організованою групою (ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України).Як повідомлялося раніше, до організованої злочинної групи входили троє ув’язнених однієї з виправних колоній Житомирської області та двоє жителів Коростеня, які відбули покарання.Роль організатора взяв на себе неодноразово судимий 35-річний житель Києва, який відбував черговий термін. Перебуваючи безпосередньо у виправній колонії, він по телефону керував усіма процесами: дотриманням конспіративних заходів, підшукуванням клієнтів серед засуджених, перерахунком грошей на банківські картки продавців тощо. Коростенці, які перебували на волі, фасували товар, доставляли до колонії та перекидали через паркан наркотичні і сильнодіючі лікарські засоби.Незаконна торгівля з вересня по грудень 2021 року велася безперервним потоком, у великих розмірах та у широкому асортименті. За даними експертів, злочинне угруповання торгувало метадоном, канабісом та сильнодіючими лікарськими засобами – димедролом і зопіклоном. Приготовлені для продажу партії сягали понад 450 згортків наркотичних і сильнодіючих засобів, а щомісячний прибуток становив майже пів мільйона гривень.Обом обвинуваченим, які перебували на волі, обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою без права внесення грошової застави.«Наркобізнес» викрито за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, Управлінням боротьби з наркозлочинністю в області ДБН Нацполіції України та СВ Головного управління Нацполіції в області, яке проводило досудове розслідування.