На Рівненщині поліцейські припинили канал постачання наркотиків до виправного центру

Діяльність злочинної групи, до складу якої входило семеро осіб, викрили оперативники управління карного розшуку, слідчі слідчого управління у взаємодії із працівниками ДУ «Городоцький виправний центр №131» ДКВСУ за процесуального керівництва обласної прокуратури.???
Про це повідомляє ?ГУНП в Рівненській області.
Причетними до наркобізнесу виявилися житель Києва, двоє рівнян та четверо засуджених. Організував і налагодив наркотрафік один із утриманців виправного центру, який відбуває покарання за майнові злочини. Він робив замовлення киянину, який купував наркотичні засоби та сильнодіючі лікарські препарати, надсилав їх через одну із служб доставки у Рівне. «Посилки» отримували двоє жителів обласного центру, які вже налагодили канал постачання безпосередньо у колонію: вони перевозили наркотики на таксі, де в обумовленому місці вже їх отримували засуджені, залучені до виконання контрагентських робіт. Сам «товар» уже реалізовувався серед утриманців виправного центру.
Під час документування оперативники та слідчі викрили чотири факти їхньої злочинної діяльності. Учора, четвертого квітня, поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу КОРД провели санкціоновані обшуки у Городоцькому виправному центрі, а також за місцем проживання спільників. За результатами проведених слідчих дій вилучено мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи, а також скляну ємність із порошкоподібною речовиною білого кольору.
Досудове розслідування за фактами незаконного придбання, пересилання, зберігання з метою збуту наркотичних речовин та сильнодіючих речовин, вчиненого за попередньою змовою групи осіб, триває.