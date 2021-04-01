Рівне:

Правоохоронці блокували канал постачання наркотичних засобів засудженим до виправного центру

Рівненська область 23-апр, 2021, 07:409 prov 0
За процесуального керівництва  обласної прокуратури, слідчими поліції, за оперативного супроводу УПН в Рівненській області ДПН НП України в межах кримінального провадження  за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, збуту наркотичних засобів, а також збуту чи передачі наркотичних засобів у місця позбавлення волі, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України,  яке розслідується СУ ГУ НП в Рівненській області, 21 квітня 2021 року проведено ряд санкціонованих обшуків у Державній установі «Городоцький виправний центр» та за місцем проживання 42 річного жителя міста Рівне.
Злочинну діяльність групи  осіб із засуджених, які відбувають покарання у Городоцькому виправному центрі та рівнянина, задокументували у серпні 2020 року. Зловмисники налагодили канал постачання наркотичних речовин та сильнодіючих ліків на територію Городоцького виправного центру.
В результаті проведених слідчих дій вилучено в цілому 50 таблеток бупренорфіну, димедролу, канабіс, розфасований у пакети, шприци, мобільні телефони, грошові кошти.
Рівнянина, якого повторно викрили на збуті наркотичних речовин, затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу України, вирішується питання про повідомлення йому про підозру та повідомлення про підозру  іншим учасникам злочинної групи.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
Схожі новини
На Рівненщині в наркодилерів вилучили понад 80 кг бурштину
Головна / Рівненська область

На Рівненщині в наркодилерів вилучили понад 80 кг бурштину

На Рівненщині засуджено організовану злочинну групу, яка займалась торгівлею наркотиками
Головна / Рівненська область

На Рівненщині засуджено організовану злочинну групу, яка займалась торгівлею наркотиками

Порушено кримінальну справу відносно інспектора Городищенської виправної колонії
Головна / Рівненська область

Порушено кримінальну справу відносно інспектора Городищенської виправної колонії

Припинено діяльність групи осіб по незаконному видобутку бурштину на території Сарненського району
Головна / Рівненська область

Припинено діяльність групи осіб по незаконному видобутку бурштину на території Сарненського району

На Рівненщині депутат збував макову соломку
Головна / Рівненська область

На Рівненщині депутат збував макову соломку

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Вгору