Правоохоронці блокували канал постачання наркотичних засобів засудженим до виправного центру

Рівненська область 23-апр, 2021, 07:409 prov 0

За процесуального керівництва обласної прокуратури, слідчими поліції, за оперативного супроводу УПН в Рівненській області ДПН НП України в межах кримінального провадження за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, збуту наркотичних засобів, а також збуту чи передачі наркотичних засобів у місця позбавлення волі, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, яке розслідується СУ ГУ НП в Рівненській області, 21 квітня 2021 року проведено ряд санкціонованих обшуків у Державній установі «Городоцький виправний центр» та за місцем проживання 42 річного жителя міста Рівне.

Злочинну діяльність групи осіб із засуджених, які відбувають покарання у Городоцькому виправному центрі та рівнянина, задокументували у серпні 2020 року. Зловмисники налагодили канал постачання наркотичних речовин та сильнодіючих ліків на територію Городоцького виправного центру.

В результаті проведених слідчих дій вилучено в цілому 50 таблеток бупренорфіну, димедролу, канабіс, розфасований у пакети, шприци, мобільні телефони, грошові кошти.

Рівнянина, якого повторно викрили на збуті наркотичних речовин, затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу України, вирішується питання про повідомлення йому про підозру та повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної групи.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.