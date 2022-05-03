Рівне:

Створення та просування сайтів

Жителя Вараського району судитимуть за придбання та зберігання бурштину

Рівненська область / Новини регіону 03-май, 2022, 07:109 prov 0
За процесуального керівництва Спеціалізовано екологічної прокуратури Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт за фактами придбання та зберігання бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, вчиненого в значних розмірах (ч. 2 ст. 240-1 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що житель Вараського району на початку цього року незаконно придбав та зберігав бурштин без будь-яких документів.
В ході проведення обшуку за місцем проживання чоловіка виявлено та вилучено 97 кг бурштину, вартістю більше 225 тисяч гривень.
Обвинувальний акт скеровано до Володимирецького районного суду.
Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУ НП в Рівненській області.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років з конфіскацією майна.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

Схожі новини
Придбали бурштину на майже 3 млн грн – судитимуть організоване злочинне угруповання з Сарненщини
Рівненська область / Новини регіону

Придбали бурштину на майже 3 млн грн – судитимуть організоване злочинне угруповання з Сарненщини

У Сарнах на Рівненщині судитимуть зрадника
Рівненська область / Війна з московитами / Новини регіону

У Сарнах на Рівненщині судитимуть зрадника

«Відмили» понад 400 тис. грн на ремонті доріг – судитимуть двох братів
Рівненська область / Новини регіону

«Відмили» понад 400 тис. грн на ремонті доріг – судитимуть двох братів

Посадовець попався на хабарі
Рівненська область / Новини регіону

Посадовець попався на хабарі

Правоохоронці стали на заваді реалізації намірів щодо збуту підакцизних товарів
Головна / Рівненська область

Правоохоронці стали на заваді реалізації намірів щодо збуту підакцизних товарів

Створення та просування сайтів
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору