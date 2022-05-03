Жителя Вараського району судитимуть за придбання та зберігання бурштину

Досудовим розслідуванням встановлено, що житель Вараського району на початку цього року незаконно придбав та зберігав бурштин без будь-яких документів.
В ході проведення обшуку за місцем проживання чоловіка виявлено та вилучено 97 кг бурштину, вартістю більше 225 тисяч гривень.
Обвинувальний акт скеровано до Володимирецького районного суду.
Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУ НП в Рівненській області.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років з конфіскацією майна.