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Уродженця білорусі судитимуть за те, що заперечував збройну агресію РФ

Рівненська область / Війна з московитами / Новини регіону 20-май, 2022, 06:129 prov 0
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до Зарічненського районного суду скеровано обвинувальний акт стосовно 59-річного жителя Рівненщини, якому інкримінують заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, який є уродженцем Республіки Білорусь, але вже багато років проживає у Вараському районі Рівненщини, у своїх розмовах останній категорично заперечував причетність російських військовослужбовців до бомбардування українських міст. Також він виправдовував знищення військами країни-агресора телевежі поблизу Рівного та об’єктів цивільної інфраструктури області.
Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ УСБУ в Рівненській області, за оперативного супроводу оперативних підрозділів органу безпеки.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на cтрок до 3 років.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

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