Уродженця білорусі судитимуть за те, що заперечував збройну агресію РФ

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, який є уродженцем Республіки Білорусь, але вже багато років проживає у Вараському районі Рівненщини, у своїх розмовах останній категорично заперечував причетність російських військовослужбовців до бомбардування українських міст. Також він виправдовував знищення військами країни-агресора телевежі поблизу Рівного та об’єктів цивільної інфраструктури області.
Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ УСБУ в Рівненській області, за оперативного супроводу оперативних підрозділів органу безпеки.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на cтрок до 3 років.