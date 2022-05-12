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На Рівненщині розслідують "поведінку" двох жінок, що заперечували збройну агресію рф

Рівненська область / Новини регіону 12-май, 2022, 07:259 prov 0
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури двом жителькам Рівненщини повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації її учасників ( ч. 1 ст. 436-2 КК України).
Зокрема, слідством  встановлено, що дві жінки, сповідуючи проросійські настрої, заперечували факт геноциду, вчиненого російськими військовими у населених пунктах Київщини (Буча, Ірпінь). Вони називали звірства російських військових постановкою української влади, організованої задля розпалювання національної ворожнечі.
Також, одна з підозрюваних заперечувала масове вбивство українських громадян на залізничному вокзалі у м. Краматорськ, звинувачуючи у цьому військовослужбовців ЗСУ.
Досудове розслідування триває та здійснюється слідчими СВ УСБУ в Рівненській області, за оперативного супроводу оперативних підрозділів органу безпеки.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

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