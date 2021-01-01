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Ракетний обстріл залізничної станції на Рівненщині – розпочато розслідування

Рівненська область / Новини регіону 25-апр, 2022, 14:149 prov 0
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, вранці 25 квітня 2022 року військовослужбовці збройних сил російської федерації завдали кількох ракетних ударів по одній із залізничних станцій на Рівненщині, що є об’єктом цивільної інфраструктури. Це призвело до пошкодження тягової підстанції та порушення графіку руху потягів. Крім того, руйнувань зазнали і приватні будинки, які розташовані біля ураженого ракетами об’єкта.
Наразі на місці події проводяться необхідні слідчі дії, працюють співробітники ДСНС.
Досудове розслідування проводить Управління СБ України в Рівненській області.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

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