Ракетний обстріл залізничної станції на Рівненщині – розпочато розслідування

За даними слідства, вранці 25 квітня 2022 року військовослужбовці збройних сил російської федерації завдали кількох ракетних ударів по одній із залізничних станцій на Рівненщині, що є об’єктом цивільної інфраструктури. Це призвело до пошкодження тягової підстанції та порушення графіку руху потягів. Крім того, руйнувань зазнали і приватні будинки, які розташовані біля ураженого ракетами об’єкта.
Наразі на місці події проводяться необхідні слідчі дії, працюють співробітники ДСНС.
Досудове розслідування проводить Управління СБ України в Рівненській області.