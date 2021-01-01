Рівне:

Ще один злочин московитів на Рівненщині розпочали розслідувати

Рівненська область / Війна з московитами / Новини регіону 29-мар, 2022, 10:049 prov 0
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни (ст. 441, ч.1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, ввечері 28 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил Російської Федерації завдали ракетного удару по території нафтобази у Рівненському районі. В результаті знищено резервуари з пальним нафтобази, виникла пожежа.
Наразі на місці події проводяться необхідні слідчі дії, працюють співробітники ДСНС.
Прокурори Рівненщини продовжують фіксувати злочини представників країни-агресора з метою притягнення винних до відповідальності. Якщо ви стали свідком цього воєнного злочину РФ - надсилайте докази: https://warcrimes.gov.ua.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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