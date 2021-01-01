В умовах воєнного стану прокурори скерували до суду майже пів сотні обвинувальних актів, ще стільки ж

Попри воєнний стан у державі і велику кількість злочинів, вчинених окупантом, сьогодні прокурори Рівненщини роблять усе можливе для забезпечення належного процесуального керівництва під час досудового розслідування та підтримання публічного обвинувачення в ході судового розгляду. Крім того, зараз наше завдання – контроль за тим, аби жодна особа, яка вчинила злочин, не була безпідставно звільнена.Зокрема, з початку широкомасштабного вторгнення прокурори Рівненщини скерували до суду з обвинувальними актами 48 проваджень. Серед них – діяльність організованої злочинної групи, корупційні злочини та бюджетні махінації. На цьому етапі відшкодовано збитків на суму майже 400 тис грн, накладено арештів на майже 3 млн грн. Також за цей час повідомили про підозру фігурантам ще у 14 кримінальних провадженнях , 2 з яких – за державну зраду. Разом з тим, за період воєнного стану, за принципової позиції прокурорів судами ухвалено майже 50 вироків та рішень відносно правопорушників.Рівненщина нині – тилова область, яка займається збором і доставкою допомоги військовим, намагається відновити усі робочі процеси, аби працювала економіка держави, шукає робочі місця для внутрішньопереміщених українців. На нас зараз справді велика відповідальність перед країною. Тому важливо мобілізувати зусилля навколо того, що нас об’єднує. В таких умовах особливо необхідно дотримуватися законів та дисципліни усіма громадянами без винятку.Ми віримо в перемогу України і зробимо все від нас залежне, аби досягти її якомога скоріше. Але при цьому маємо працювати в правовому полі і дотримуватись законів нашої держави.Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.