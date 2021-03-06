На Рівненщині спіймали «на гарячому» чоловіків, які зливали паливо з тепловоза

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури, спільно зі слідчими СУ та оперативними працівниками УКР ГУНП в Рівненській області, в межах кримінального провадження за фактом розкрадання групою осіб на території Рівненської області дизельного палива з потягів АТ «Львівська залізниця» (ч. 3 ст. 191 КК України), 13 березня 2021 року проведено низку оглядів та санкціонованих обшуків на території Рівненського району.В результаті слідчих дій зафіксовано факт зливу пального з баку тепловозу, який рухався зі Здолбунова в Костопіль та зупинився в лісі. Зокрема, виявлено 20 каністр по 30 літрів кожна з пальним, які троє чоловіків завантажили в автомобілі, на яких вони під’їхали до потягу.Крім того, проведено ряд обшуків у домоволодінні та транспортних засобах фігурантів, в ході яких виявлено 47 тис грн., а в господарській будівлі одного з чоловіків знайшли ще 100 л пального, великі ємності для палива, а також каністри та обладнання, необхідне для зливу пального з тепловозу.На даний час вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно, тривають першочергові слідчі (розшукові) дії.відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.