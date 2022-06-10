Судитимуть волинянина, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 45-річним жителем Ковеля ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).Встановлено, що чоловік, перебуваючи на обліку як військовозобов’язаний, за результатами медичного огляду, проведеного у квітні 2022 року військово-лікарською комісією, був визнаний придатним до військової служби та отримав повістку про необхідність прибуття для відправки у військо.У визначений день, 05 травня 2022 року, попри те, що підстав для відстрочки чи звільнення від призову волинянин не мав та був ознайомлений про кримінальну відповідальність за ухилення від призову, він відмовився від відправки у складі команди для проходження служби, відтак невдовзі постане перед судом.за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації санкцією ст. 336 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.