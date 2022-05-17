Лікар за хабарі "допомагав" ухилитися від військової служби

Служба безпеки України викрила керівника одного з медичних комунальних закладів Львівщини. Лікар вимагав неправомірну вигоду за оформлення документів, які надають підставу для звільнення від військової служби в умовах воєнного часу.
За оперативною інформацією стало відомо, що користуючись своїм службовим становищем медик організував «прибутковий бізнес». Зловмисник виготовляв довідки, які засвідчували, що чоловіки не можуть підлягати призову у воєнний час в зв’язку з непридатністю до військової служби.
Правоохоронці затримали ділка на місці злочину згідно ст. 208 КПК України під час одержання усієї суми хабара.
Фігуранту справи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України та обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою.
Станом на сьогодні медика звільнено з посади головного лікаря.
Заходи із викриття проводились оперативниками СБУ Львівщини спільно із слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.
Управління СБ України у Львівській області.