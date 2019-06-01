На Львівщині СБУ викрила схему вимагання грошей у підприємців посадовцем ДСНС

Львівська область 29-чер, 2019, 13:339 prov 51

Співробітники Служби безпеки України у рамках протидії корупції та захисту підприємництва викрили на систематичних хабарях заступника начальника одного з районних відділів Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Оперативники спецслужби встановили, що підполковник служби цивільного захисту налагодив протиправний механізм одержання грошей від представників комерційних структур. За різні суми неправомірної вигоди посадовець обіцяв сприяння у безперешкодному отриманні дозвільних документів, а також не притягати підприємців до адміністративної відповідальності через порушення правил пожежної безпеки.

Правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці після одержання чергової суми неправомірної вигоди.

Затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії, зокрема перевіряється інформація щодо причетності до незаконної діяльності інших посадових осіб ДСНС.

Операція із викриття та затримання зловмисника проводилась спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.



Пресцентр СБ України.