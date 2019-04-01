На Львівщині СБУ викрила на хабарі слідчого поліції

Співробітники Служби безпеки України спільно з ДБР викрили на хабарі старшого слідчого Стрийського відділу поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області.Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від місцевого жителя дві тисячі доларів США. За вказану суму неправомірної вигоди поліцейський обіцяв чоловіку сприяти в уникненні від реального терміну ув’язнення за зберігання наркотиків.Правоохоронці затримали зловмисника на одній з вулиць районного центру після одержання всієї суми хабара.Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.Прес-центр СБ України.