Рівне:

На Львівщині СБУ викрила на хабарі слідчого поліції

Львівська область 26-кві, 2019, 11:559 prov 12
Співробітники Служби безпеки України спільно з ДБР викрили на хабарі старшого слідчого Стрийського відділу поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області.
На Львівщині СБУ викрила на хабарі слідчого поліції

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від місцевого жителя дві тисячі доларів США. За вказану суму неправомірної вигоди поліцейський обіцяв чоловіку сприяти в уникненні від реального терміну ув’язнення за зберігання наркотиків.
Правоохоронці затримали зловмисника на одній з вулиць районного центру після одержання всієї суми хабара.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Прес-центр СБ України.
Похожие новости
СБУ викрила на хабарі голову районного суду на Львівщині
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Львівська область

СБУ викрила на хабарі голову районного суду на Львівщині

На Львівщині СБУ викрила на хабарі начальника райвідділу виконавчої служби
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Львівська область

На Львівщині СБУ викрила на хабарі начальника райвідділу виконавчої служби

У Львові СБУ затримала на хабарі підполковника поліції
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Львівська область

У Львові СБУ затримала на хабарі підполковника поліції

У Львові СБУ затримала на хабарі одного з керівників райвідділу поліції
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Львівська область

У Львові СБУ затримала на хабарі одного з керівників райвідділу поліції

На Львівщині СБУ затримала фіскала на стотисячному хабарі
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Львівська область

На Львівщині СБУ затримала фіскала на стотисячному хабарі

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Квітень 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Вгору