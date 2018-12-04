СБУ викрила на хабарі голову районного суду на Львівщині

Львівська область 28-гру, 2018, 11:139 prov 0

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили на хабарі виконуючого обов’язки голови одного з районних судів Львівської області.

Оперативники спецслужби встановили, що суддя вимагав від місцевого жителя одну тисячу євро за непритягнення до кримінальної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці затримали суддю на робочому місці після одержання другої частини неправомірної вигоди. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину.

Тривають слідчі дії.

Прес-центр СБ України.