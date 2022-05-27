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СБУ на Волині затримала державного зрадника

Новини регіону / Волинська область 27-май, 2022, 08:599 prov 0
Слідчі СБУ встановили, що громадянин України у 2009 році виїхав на проживання до рф та отримав там громадянство росії.
У 2013-2014 роках він проходив строкову військову службу в збройних силах рф.
У 2016 році чоловік уклав кількарічний контракт зі збройними силами рф та проходив військову службу у складі 20-ї окремої мотострілецької бригади (м. волгоград). Цей військовий підрозділ брав участь у військових діях на Донбасі.
Контррозвідники спецслужби затримали зрадника на Волині, куди він потрапив з території Республіки Білорусь. Колишній військовий рф маскувався, прикриваючись паспортом громадянина України.
Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України). Також йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою.
Триває досудове розслідування для з’ясування усіх обставин злочину. Перевіряється його зв'язок зі спецслужбами країни-агресора та з'ясовуються реальні причини візиту в Україну.
Заходи з викриття зрадника проведені співробітниками Управління СБУ у Волинській області, спільно з оперативно-розшуковим підрозділом Волинського прикордонного загону, за процесуального керівництва Волинська обласна прокуратура.
?Управління СБ України у Волинській області.???
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