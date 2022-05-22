Збирався призватися до ЗСУ і здавати інформацію рашистам

На Житомирщині СБУ затримала російського агента, який хотів призватися до бойового підрозділу ЗСУ для розвідувально-підривної діяльності на користь окупантів.
Про це Провінційці повідомляє Управління СБ України в Житомирській області.
Встановлено, що мешканець Київщини був завербований ворогом на початку повномасштабної агресії рф. Під час тимчасової окупації одного з населених пунктів він орієнтував загарбників на місцевості, збирав дані про дислокацію українських військ і давав «наводку» щодо адрес проживання колишніх учасників АТО.
Крім цього, зловмисник «підказував» окупантам місця для прихованого розміщення ворожої техніки поблизу соціальної інфраструктури та житлових будинків.
Після деокупації населеного пункту російський агент отримав інше завдання і добровільно звернувся до місцевого військкомату щодо призову та зарахування до однієї з військових частин.
Втім співробітники СБУ викрили ці плани і затримали зрадника. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.