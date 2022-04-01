Рівне:

У Рівненській області СБУ викрила ще одного агента російських спецслужб

Рівненська область / Війна з московитами / Новини регіону 01-апр, 2022, 11:089 prov 0

Викриття російських агентів і диверсантів є частиною контррозвідувальної діяльності Служби безпеки України. Цю роботу спецслужба проводить системно у кожному регіоні.

Цими днями У Рівненській області СБУ викрила ще одного агента російських спецслужб. Ним виявився місцевий житель, який збирав розвідувальну інформацію, у тому числі про місця дислокації військових частин Збройних Сил України.

Агент прагнув очолити окупаційну «адміністрацію», яку ворог планував створити у регіоні. У нього вилучено бойові гранати та велику кількість набоїв до вогнепальної зброї.

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