СБУ викрила на хабарі слідчого Нацполіції

Співробітники Служби безпеки України викрили на отриманні неправомірної вигоди керівника одного зі структурних підрозділів районного відділу ГУ Нацполіції в Рівненській області.Оперативники спецслужби встановили, що заступник начальника відділу - начальника слідчого відділення разом зі своїм знайомим вимагали від місцевого мешканця вісімсот доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності за фактом крадіжки.Правоохоронці затримали зловмисників в одному із населених пунктів Рівненщини після отримання всієї суми хабара. Під час обшуку автомобіля поліцейського вилучено ще чотириста євро та майже десять тисяч гривень. У межах відкритого кримінального провадження вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.Операція з викриття зловмисників проводилася співробітниками Управління СБ України у Хмельницькій області спільно з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому під процесуальним керівництвом прокурорів Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень підслідних ДБР.Прес-центр СБ України.