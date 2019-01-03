Рівне:

СБУ викрила на хабарі слідчого Нацполіції

Рівненська область 13-січ, 2019, 14:329 prov 0
Співробітники Служби безпеки України викрили на отриманні неправомірної вигоди керівника одного зі структурних підрозділів районного відділу ГУ Нацполіції в Рівненській області.
СБУ викрила на хабарі слідчого Нацполіції

Оперативники спецслужби встановили, що заступник начальника відділу - начальника слідчого відділення разом зі своїм знайомим вимагали від місцевого мешканця вісімсот доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності за фактом крадіжки.
Правоохоронці затримали зловмисників в одному із населених пунктів Рівненщини після отримання всієї суми хабара. Під час обшуку автомобіля поліцейського вилучено ще чотириста євро та майже десять тисяч гривень. У межах відкритого кримінального провадження вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.
Операція з викриття зловмисників проводилася співробітниками Управління СБ України у Хмельницькій області спільно з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому під процесуальним керівництвом прокурорів Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень підслідних ДБР.
Прес-центр СБ України.
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