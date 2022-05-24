На Волині за матеріалами СБУ засуджено російського диверсанта

Контррозвідники СБУ викрили у березні росіянина, який незаконно перетнув білорусько-український кордон та проник на територію Волині. За нашою інформацією, бойовик планував потрапити у Львів та Тернопіль. Там диверсант мав “залягти на дно” та очікувати на подальші злочинні вказівки для проведення диверсійної діяльності на заході України. Для цього у нього з собою були необхідні засоби ураження та прикриття.Слідчі СБУ встановили, що громадянин рф протягом 2014-2015 років воював у складі бандформуваннях т.зв. “ДНР.” Зокрема, він був членом НЗФ “Восток”, а потім і бригади “Пятнашка”. Бойовик воював на боці терористів проти ЗСУ поблизу Світлодарської дуги, м. Авдіївка, м. Ясинувата, м. Красний Лиман.СБУ закінчили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо обвинувачення диверсанта у вчиненні ним злочинів, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).Зловмисник свою вину у вчинених злочинах визнав повністю. Також він заявив про своє бажання бути внесеним у списки для обміну полонених.Матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом слідчі скерували до суду.Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав диверсанта винуватим у інкримінованих йому злочинах та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років 3 місяці з конфіскацією майна.Спецоперація з викриття диверсанта проведена співробітниками Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництваВолинської обласної прокуратури.