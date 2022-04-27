За співпрацю з «ДНР» засуджено до 12 років ув’язнення та оголошено в розшук

Зокрема, прокурором у суді доведено, що у 2014 році чоловік вступив до терористичної організації так званої «ДНР». Він був членом, а пізніше старшиною окремої розвідувальної роти одного з незаконних військових збройних формувань – 1 окремої Слов’янської мотострілкової бригади 1 армійського корпусу Міністерства оборони т. зв. «ДНР». Доведено також, що чоловік і донині сприяє діяльності організації та бере безпосередню участь у веденні бойових дій проти підрозділів Збройних сил України на території Донецької області.
Вироком суду йому призначено покарання – 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі УСБУ в Рівненській області.
Чоловіка оголошено у розшук. Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дня затримання засудженого та приведення вироку до виконання.