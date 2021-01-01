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До 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено за державну зраду жінку у Рівному

Рівненська область / Війна з московитами / Новини регіону 11-апр, 2022, 14:069 prov 0
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Рівненської обласної прокуратури, в ході спеціального судового розгляду, 52-річну громадянку України визнано винною у державній зраді та сприянні діяльності терористичній організації (ч.1 ст. 111, ч.1 ст. 258-3 КК України).
У суді прокурором доведено, що жителька Донецька, діючи з ідеологічних мотивів, з метою підриву територіальної цілісності та обороноздатності України, у 2017 році, разом з іншими особами створила та забезпечила функціонування мережі інформаторів. Учасники цієї мережі здійснювали збір даних щодо переміщення підрозділів та військової техніки Збройних сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів, задіяних у проведенні операції Об’єднаних сил (АТО) на території Донецької області.  
Зібрана інформація передавалась представникам спецслужб РФ та незаконним збройним формуванням так званої «ДНР» для проведення артилерійських обстрілів місць дислокації військових та правоохоронних підрозділів України на території Донецької області.
Згідно з вироком Рівненського міського суду суду жінку засуджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією належного їй майна.
Вирок законної сили не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

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