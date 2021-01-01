Жителя Сарненщини засуджено до 9 років ув’язнення за участь у терористичній організації

Рівненська область / Кримінал 31-янв, 2022, 15:449 prov 51

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Рівненської обласної прокуратури уродженця Сарненщини засуджено за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

В ході судового розгляду прокурор довів, що 37 - річний чоловік з 2014 по 2017 роки брав участь у терористичній організації «ДНР» і чинив збройний опір Збройним силам України та правоохоронним органам, які брали участь у Операції об’єднаних сил.

Вироком Рівненського міського суду обвинуваченого визнано винним і засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зважаючи на те, що чоловік наразі перебуває на окупованій території та переховується від суду – його оголошено у розшук, а судовий розгляд здійснювався в порядку спеціального судового розгляду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.