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Жителя Сарненщини засуджено до 9 років ув’язнення за участь у терористичній організації

Рівненська область / Кримінал 31-янв, 2022, 15:449 prov 51
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Рівненської обласної прокуратури уродженця Сарненщини засуджено за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).
В ході судового розгляду прокурор довів, що 37 - річний чоловік з 2014 по 2017 роки брав участь у терористичній організації «ДНР» і чинив збройний опір Збройним силам України та правоохоронним органам, які брали участь у Операції об’єднаних сил.
Вироком Рівненського міського суду обвинуваченого визнано винним і засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Зважаючи на те, що чоловік наразі перебуває на окупованій території та переховується від суду – його оголошено у розшук, а судовий розгляд здійснювався в порядку спеціального судового розгляду.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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