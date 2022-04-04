Суд засудив водія за ДТП з 4 загиблими

Рівненська область / Новини регіону 04-апр, 2022, 11:529 prov 0

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Рівненської обласної прокуратури 27-річного жителя Вінниччини, визнано винним у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинуло 4 людей (ч. 3 ст. 286 КК України).

В ході судового розгляду прокурор довів, що у червні 2020 року на автодорозі Київ-Чоп, поблизу села Вересневе, водій вантажного автомобіля почав обгін, порушуючи ПДР та не переконавшись в безпечності такого маневру. На зустрічній смузі він спричинив зіткнення з автомобілем «Audi A6», а потім з «Chevrolet Aveo». «Audi A6» від удару відкинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся із автомобілем «ЗАЗ 11026», а «Chevrolet Aveo» після зіткнення з вантажівкою злетів у кювет.

Тоді внаслідок ДТП загинув водій та троє пасажирів легковика, серед яких – трирічна дитина.

Вироком Рівненського районного суду чоловіка засуджено до 7 років та 6 місяців ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Вирок законної сили ще не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.