Жителя Сарненського району засуджено до 5 років позбавлення волі за вчинення ДТП, внаслідок якої загинув водій мотоцикла

Рівненська область 23-жов, 2019, 10:179 prov 0

Погодившись із позицією прокуратури Рівненської області, суд визнав достатніми зібрані органом досудового розслідування докази для винесення обвинувального вироку стосовно 26-річного жителя Сарненського району за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Прокурором обвинувачем доведено, що чоловік у червні 2019 року, будучи раніше судимий, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, керуючи легковим автомобілем в населеному пункті по одній із вулиць Сарненського району, не вибрав безпечної швидкості руху транспортного засобу, на ділянці дороги із наявним заокругленням виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з мотоциклом, який рухався у зустрічному напрямку, в результаті чого водій мотоцикла загинув на місці події.

В суді обвинувачений свою вину у вчиненні злочину визнав повністю.

Вироком Сарненського районного суду особу засуджено до позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Вказаний вирок суду законної сили ще не набрав.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.