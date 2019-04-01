Курсант МВС 3 роки та 6 місяців проведе у в’язниці за вчинення ДТП

Рівненська область 11-кві, 2019, 08:459 prov 0

Погодившись із позицією прокуратури Рівненської області, суд визнав достатніми зібрані органом досудового розслідування докази для винесення обвинувального вироку стосовно 21-річного колишнього курсанта МВС, який вчинив дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок чого смертельно травмовано жінку-велосипедиста.

У січні 2018 року обвинувачений, керуючи автомобілем Opel Movano, перевищуючи допустиму швидкість для населеного пункту, порушив Правила дорожнього руху та допустив наїзд на місцеву мешканку, яка рухалася велосипедом у попутному напрямку. Після вчинення дорожньо-транспортної пригоди, маючи реальну можливість надати первинну медичну допомогу та викликати відповідні служби, обвинувачений залишив жінку та з місця події зник.

Внаслідок отриманих травм потерпіла померла в автомобілі швидкої медичної допомоги під час транспортування до медичного закладу.

Прокурором-обвинувачем у суді повністю доведено винуватість особи у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 та ч.1 ст. 135 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілої та залишення в небезпеці ).

Вироком Березнівського районного суду від 02.04.2019 чоловіка визнано винним у вчиненні даного злочину та засуджено до позбавлення волі строком на 3 роки і 6 місяців з позбавленням права керувати транспортним засобом строком на 3 роки.

Вирок законної сили не набрав.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.