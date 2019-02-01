Засуджено екс-начальника відділення однієї з виправних установ, який одержав неправомірну вигоду від засудженого

Рівненська область 14-лют, 2019, 11:519 prov 62

За результатами підтримання прокуратурою Рівненської області обвинувачення суд визнав достатніми зібрані під час досудового розслідування докази для винесення обвинувального вироку стосовно колишнього начальника відділення однієї із виправних установ за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).

Прокурором у суді доведено, що у вересні 2017 року посадовець установи одержав від засудженого через посередника грошову винагороду у сумі 500 доларів США за сприяння у підготовці документів для умовно-дострокового звільнення з місць позбавлення волі.

У суді екс-правоохоронець визнав вину в повному обсязі.

Згідно із вироком Рівненського міського суду від 08.02.2019 обвинуваченого визнано винним у вчиненні корупційного злочину та засуджено до покарання у виді штрафу у розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 25500 гривень. Також особу позбавлено права обіймати посади у правоохоронних органах строком на 3 роки.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.