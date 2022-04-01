На Рівненщині Суд оголосив вирок диверсанту

Рівненська область / Новини регіону 01-апр, 2022, 11:429 prov 0

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Рівненської обласної прокуратури 45-річного жителя Одещини визнано винним у державній зраді та закінченому замаху на диверсію (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15

ст. 113 КК України).

В ході судового розгляду прокурор довів, що чоловік ще у травні 2020 року з власної ініціативи встановив контакт та вийшов на зв'язок з особою, яка представилась працівником ФСБ країни-агресора. Пізніше він, на виконання завдання цієї особи, збирав і передавав детальну інформацію про один з військових об'єктів на території Одеської області.

Крім того чоловік, з метою ослаблення держави, у вересні 2020 року за завданням свого куратора, шляхом дистанційного підриву, намагався знищити один з об’єктів критичної інфраструктури «Рівнеоблводоканалу», що має важливе народногосподарське значення. На місці злочину його і затримали співробітники Управління СБУ в Рівненській області.

Вироком Гощанського районного суду чоловіка засуджено до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Вирок законної сили ще не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.