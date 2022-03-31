В Івано-Франківську засудили бойовика ОРДЛО з Калуша

На Івано-Франківщині до 15 років ув'язнення засудили уродженця Калуша, який воював на боці бойовиків на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляють на Facebook-сторінці працівники управління СБУ в Івано-Франківській області.
Як йдеться у дописі, калушанин Федір Галецький приїхав на окуповану територію Донеччини у серпні 2014 року. У Горлівці він приєднався до незаконних збройних формувань так званої "ДНР", які підпорядковуються Південному військовому округу збройних сил РФ.
Прикарпатець служив радіотелефоністом у складі першого армійського корпусу "ДНР". В СБУ повідомляють, що чоловік брав участь у збройному протистоянні підрозділам ЗСУ поблизу селища Озерянівка Донецької області, а пізніше у боях поблизу Вуглегірська його поранили. У лютому-березні 2015 року бойовик лікувався в медзакладі у Донецьку.
"У цей період разом з російськими пропагандистами він записав відеоролик, де озвучив брехливі кремлівські наративи. "Сенсаційний" сюжет за участі "ополченця з Івано-Франківська" широко розтиражували проросійські канали в YouTube, — пишуть у СБУ. — На відео він стверджував, що російських регулярних військ на території Донецької області немає. Також заявляв, що нібито українських бійців "під дулами автоматів" змушує воювати "Правий сектор".
Слідчі Служби безпеки України зібрали всі необхідні докази, щоб засудити чоловіка. Досудове розслідування завершилося у 2016 році. Тоді ж обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт.
14 квітня Івано-Франківський міський суд визнав калушанина винним в участі у терористичній організації та сприянні її діяльності за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі.