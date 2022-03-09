З Костромського десантного полку ворога вижив один солдат, вояки в Криму відмовляються від служби

У Генштабі ЗСУ повідомили, що зі зведеного загону 331-го гвардійського парашутно-десантного ударного костромського полку який брав участь у бойових діях на Київському напрямку, залишився в живих один військовий, і той знаходиться у шпиталі.
На фоні подібних обставин командуванням російського чорноморського флоту терміново проводяться заходи щодо заміни 130 відказників-контрактників 810-ї бригади морської піхоти на десантників 7-ї десантно-штурмової дивізії. Питання щодо їх подальшої служби вирішує ФСБ.
Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області російськими кураторами оголошено чергову хвилю мобілізації для поповнення 1-го армійського корпусу. Граничний вік відмобілізованих піднято до 65 років. Подібне очікує і на тимчасово окупованій території Луганської області з огляду на те, що з зони дії 2-го армійського корпусу до населених пунктів Луганськ, Сорокіне та Довжанське щодня прибувають вантажні автомобілі заповнені тілами солдат.
За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, в тимчасово окупованому Луганську окупанти відкрили пункт видачі тіл загиблих «мобілізованих» жителів окупованих територій в магазині «Копійка». Видачею тіл займається так звана «поліція» російської окупаційної армії.
Щоб приховати реальну кількість загиблих, окупанти використовують Донецький металургійний комбінат для спалення трупів місцевих «новобранців» і добровольців, які прибули з Росії. Точна кількість спалених невідома.
vechirniy.kyiv.ua.