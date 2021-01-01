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СБУ: Більшість із розгромленої під Миколаєвом тактичної групи окупантів – українські військові, які перейшли у 2014 році на бік ворога

Війна з московитами 06-мар, 2022, 12:259 prov 0
Більшість з особового складу розгромленої під Миколаєвом батальйонно-тактичної групи окупантів - колишні українські військові, які у 2014 році перейшли на бік РФ у Криму, повідомляють у СБУ.
"Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальйонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу - колишні українські військові, які в 2014 році зрадили нашу державу та перейшли на бік РФ у Криму", - йдеться в повідомленні СБУ, розміщеному в Телеграм-каналі.
У повідомленні зазначається: "Відтоді СБУ поіменно визначила кожного зрадника і очікувала нагоди покарати їх, оскільки вони переховувалися на тимчасово окупованій території. Тепер Путін допоміг СБУ притягнути винних до відповідальності - сам відправив зрадників на вірну смерть в Україну".
За інформацією української спецслужби, також СБУ захопила документи військових РФ із таблицями позивних, номерами мобільних телефонів, флеш-носіями, SIM-картками й особистими документами загарбників.
Джерело: https://t.me/SBUkr/3830
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