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Російські окупанти кинули секретні документи з датами вторгнення в Україну — штаб ООС

Війна з московитською нечистю 02-мар, 2022, 18:529 prov 3
У пресцентрі штабу ООС повідомили, що завдяки успішним діям одного з підрозділів ЗСУ російські окупанти залишили секретні документи, зокрема про планування війни з Україною.
Українські військові отримали планувальні документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти чорноморського флоту РФ.


«Серед отриманих документів робоча карта, бойове завдання, таблиця позивних, таблиці сигналів управління, таблиці скритого управління, список особового складу тощо. Виходячи з отриманої інформації, відомо, що плануючі документи на війну з Україною були затвердженні ще 18.01.22 року, а сама операція із захоплення України має пройти протягом 15 діб, а саме з 20.02. по 06.03», — повідомили у штабі.
Ворожий підрозділ мав висадитися з ВДК Орськ у районі Степанівки-1 і далі діяти з військовими частинами 58-ї армії РФ: 177-м окремим полком морської піхоти ЧФ РФ. Кінцевою метою було захоплення Мелітополя.
В ООС нагадали, що багато захоплених у полон російських окупантів стверджують, що їхали «на навчання»:
«Отже, коли вкотре хтось із полонених скаже, що  приїхав на навчання і заблукав — не вірте! Вони знали, вони ретельно планували і готувались. А російським окупантам скажемо одне: залишайте й надалі свою техніку та таємні документи, вони нам знадобляться, перше — для наших захисників, а друге — для Гааги».
nv.ua
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