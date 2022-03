Оперативна інформація на 06:00 15 березня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ

Розпочалася двадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 06.00 15.03.2022 щодо #російського_вторгнення /Operational information on 06.00, 15.03.2022 regarding the #russian_invasion (ENGLISH below)Відео дещо пізніше | Video a bit laterРозпочалася двадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.Стан, положення та характер дій сил оборони без суттєвих змін.Збройними Силами України завдаються нищівні удари по угрупованням військ та тиловій інфраструктурі окупантів.Ворог продовжує нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Використовує мережу закладів охорони здоров’я на тимчасово захоплених територіях України для лікування пораненого особового складу.Також, загарбники й надалі підступно використовують об’єкти цивільної інфраструктури для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.За наявною інформацією, у зв’язку з неспроможністю підтримання функціонування установ та організацій забезпечення життєдіяльності населених пунктів на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО, окупанти вимушені призупинити мобілізацію робітників комунальної сфери.Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що призводить до відмов військовослужбовцями ЗС РФ виконувати накази командування. Також, за наявною інформацією, мобілізовані мешканці з тимчасово окупованої території окремих районів Луганської області, направляються для поповнення втрат діючих частин російських окупаційних військ, що залучені до бойових дій на території України.Противник намагається захопити Маріуполь. Українськими воїнами були успішно відбиті атаки загарбників.В Чорноморській та Азовській операційних зонах ознак підготовки до проведення морської десантної операції не виявлено.The twentieth day of the heroic resistance of the Ukrainian people to the russian military invasion began.Status, position and nature of actions of the defense forces without significant changes.The Armed Forces of Ukraine are inflicting devastating blows on groups of troops and the rear infrastructure of the occupiers.During the past 24hrs, four helicopters, one plane and a fighter shot down an enemy cruise missile were hit by a group of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine.The groups of the occupying forces involved in the offensive did not have significant success in all areas of advance. The main efforts continue to be focused on maintaining the occupied borders.The enemy continues to launch missile and bomb attacks on critical infrastructure. Uses a network of health care facilities in the temporarily occupied territories of Ukraine to treat wounded personnel.Also, the invaders continue to insidiously use civilian infrastructure to equip firing positions, deploy weapons and military equipment.According to the available information, due to the inability to maintain the functioning of institutions and organizations to ensure the livelihood of settlements in the temporarily occupied territories of ORDLO (certain areas of Donetsk and Luhansk Oblasts), the occupiers are forced to suspend the mobilization of communal workers.The moral and psychological state of the enemy remains low, which leads to the refusal of servicemen of the rf Armed Forces to carry out the orders of the command. Also, according to available information, mobilized residents from the occupied territory of some districts of Luhansk region are sent to replenish the losses of active units of the Russian occupation forces involved in hostilities in Ukraine.The enemy is trying to capture Mariupol. Ukrainian soldiers successfully repulsed the attacks of the invaders. The total losses of the enemy amounted to about 150 people, 2 tanks, 7 infantry fighting vehicles and one armored personnel carrier. After the losses, the occupiers stopped the offensive and retreated.Artillery and aircraft inflicted fire damage on the accumulation of military equipment and enemy columns on the advance routes. According to the available information, as a result of the artillery fire, 12 units of motor vehicles were destroyed.The battalion tactical groups from the 336th Separate Marine Brigade and the 11th Separate Assault Brigade also suffered.No signs of preparation for a naval landing operation were found in the Black Sea and Azov operational zones.Let's win together! Glory to Ukraine!