Оперативна інформація станом на 06.00 07.03.2022 щодо #російського_вторгнення Operational information on 06.00, 07.03.2022 regarding the #russian_invasion (ENG below)Відео / Video https://www.youtube.com/watch?v=nrfoogT3NRA Розпочато дванадцяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.Противник продовжує наступальну операцію проти України.З початку доби російський окупант продовжив нанесення ракетно-бомбових та артилерійських ударів по населених пунктах України.Загарбники продовжують використовувати аеродромну мережу Республіки Білорусь для нанесення авіаударів по Україні.Діючи підступно, окупанти порушують правила Міжнародного гуманітарного права, здійснюють обстріли цивільного населення, “зелених коридорів”, беруть у заручники жінок та дітей, розміщують техніку, боєприпаси у житлових кварталах міст, штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах. Так, місто Ірпінь залишається позбавленим світла, води та тепла понад три доби, підвозу їжі і води немає, окупанти заборонили містянам виходити з домівок.Мають місце численні випадки зйомки постановочних репортажів для російських телеканалів щодо нібито гуманності і людяності солдатів загарбників. Також, у соціальних мережах ворог продовжує розповсюдження контенту, що створено від першої особи, яка негативно висвітлює діяльність Збройних Сил України.Угруповання Сил оборони України здійснює оборонну операцію на всіх напрямах висування противника. Ворог продовжує нести великі втрати в живій силі, наземній техніці та засобах повітряного нападу. Здається у полон.The twelfth day of the heroic resistance of the Ukrainian people to the russian military invasion has begun.The enemy continues its offensive against Ukraine.From the beginning of the day, the russian occupier continued to carry out rocket-bomb and artillery strikes on settlements in Ukraine.The invaders continue to use the airfield network of the Republic of Belarus to carry out air strikes on Ukraine.Acting insidiously, the occupiers violate the rules of international humanitarian law, shell civilians, "green corridors", take women and children hostage, place equipment, ammunition in residential areas of cities, artificially create a humanitarian crisis in the occupied settlements. Yes, the city of Irpin remains deprived of light, water and heat for more than three days, there is no supply of food and water, the occupiers forbade citizens to leave their homes.There are numerous cases of staging reports for Russian TV channels about the alleged humanity and humanity of the invaders' soldiers. Also, on social networks, the enemy continues to distribute content created from the first person, which negatively covers the activities of the Armed Forces of Ukraine.The Group of the Defense Forces of Ukraine carries out a defense operation in all areas of enemy advance. The enemy continues to suffer heavy losses in manpower, ground equipment and means of air attack. Surrenders to captivity.Let's win together! Glory to Ukraine!Разом переможемо! Слава Україні!