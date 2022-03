Оперативна інформація станом на 06.00 11.03.2022 щодо #російського_вторгнення /Operational information on 06.00, 11.03.2022 regarding the #russian_invasion (ENGLISH below)Відео / Video https://youtu.be/oRR1dfByJak Розпочато шістнадцяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.Суттєвих змін у положенні наших військ та військ противника протягом останніх шести годин не відбулося.Щодо дій противника. На тимчасово захоплених територіях починає активно працювати агресивна російська пропаганда. Поширюючи проросійські меседжі, окупанти намагаються домовитися з місцевим населенням.На території Херсонської області ворог робить спроби запровадити адміністративно-поліцейський режим, створює систему комендатур для підтримання “порядку” у тимчасово зайнятих населених пунктах.Під час зіткнень з підрозділами Збройних Сил України, що тривають на території Чернігівської області загарбники продовжують нести суттєві втрати. Внаслідок них особовий склад окупаційних військ на цьому напрямку деморалізований та здається у полон.В окремих населених пунктах противник, у порушення норм Міжнародного гуманітарного права, здійснює грабежі, взяття в заручники та страти цивільного населення.За гострої необхідності у поповненні підрозділів ЗС РФ та інших незаконно створених терористичних озброєних угруповань, у Ростовській області, у виправних колоніях триває робота серед ув’язнених з пропозицією приєднатись до окупаційних військ в обмін на амністію. До складу збройних сил РФ готові брати усіх, навіть і тих хто не має досвіду військової служби.Зберігаємо спокій та продовжуємо спротив!Разом переможемо!Слава Україні!