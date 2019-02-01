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На Волині СБУ викрила іноземця на пропозиції хабара співробітнику Служби

Кримінал, Волинська область 06-лют, 2019, 14:159 prov 0
Співробітники Управління внутрішньої безпеки СБУ викрили на Волині контрабандиста на пропозиції хабара співробітнику регіонального підрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю української спецслужби.
Оперативники СБ України встановили, що громадянин сусідньої країни, який незаконно переправляв цигарки на територію нашої держави, запропонував співробітнику спецслужби двадцять шість тисяч євро. За вказану суму іноземець планував повернути конфісковані на митниці сто шістдесят коробів цигарок вартістю майже два мільйони гривень.
На Волині СБУ викрила іноземця на пропозиції хабара співробітнику Служби

Співробітник СБУ відразу після отримання неправомірної пропозиції повідомив про неї керівництво.
У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці затримали зловмисника під час спроби передати хабар.
Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчо-оперативні дії.
Заходи з викриття зловмисника проводились спільно зі співробітниками Управління СБУ у Волинській області, поліції та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Прес-центр СБ України.
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