На Волині за матеріалами СБУ оголошено про підозру одному з керівників Головного управління Держгеокадастру

Волинська область 11-кві, 2019, 08:509 prov 0

За матеріалами Служби безпеки України оголошено про підозру колишньому виконуючому обов’язки начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області.

Оперативники спецслужби встановили, що у 2018 році посадовець, зловживаючи своїм службовим становищем, протиправно передав місцевим підприємцям у власність три гектари особливо цінних державних земель водного фонду оціночною вартістю понад три мільйони гривень.

У межах розпочатого кримінального провадження зловмиснику, який сьогодні займає посаду заступника начальника Головного управління Держгеокадастру у Сумській області, повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання чиновнику міри запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

Операція з викриття проводилась спільно з НАБУ за процесуального керівництва САП та прокуратури Волинської області.

Прес-центр СБ України.