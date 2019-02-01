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СБУ викрила депутата Луцької міської ради на наданні неправомірної вигоди

Волинська область 26-лют, 2019, 08:509 prov 72
Співробітники Служби безпеки України викрили депутата Луцької міської ради на наданні неправомірної вигоди.
Оперативники спецслужби встановили, що депутат запропонував посадовцю Управління Держпраці у Волинській області тисячу сто доларів США. За вказану суму депутат намагався вирішити питання щодо ненакладення штрафів за використання праці найманих працівників на його фірмі без оформлення трудових відносин.
Правоохоронці затримали депутата на одній з вулиць обласного центру під час надання посадовцю всієї суми неправомірної вигоди.
СБУ викрила депутата Луцької міської ради на наданні неправомірної вигоди

Фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.
Заходи з викриття протиправних дій депутата проводились спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

Прес-центр СБ України.
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