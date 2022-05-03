Упродовж 1 травня в Івано-Франківську роздали людям понад 400 повісток

"Був запит місцевої громадськості, про який знає і міський голова Івано-Франківська, і міський військкомат. Мобілізовані прикарпатці виконують завдання у складі бойових частин. Серед них, на жаль, вже є загиблі й поранені. Водночас містом гуляють багато "відпочивальників" призовного віку. Тому ухвалили рішення перевірити документи, пересвідчитися, чи стоять на обліку ці люди, особливо чоловіки з інших регіонів України", — розповів Юрій Мухін.З його слів, переселенцям, які приїхали у місто, але не стали на військовий облік, видали повістки, щоб 2 травня вони "прибули у військкомат, показали документи, стали на облік, аби стало зрозуміло, чи підлягають вони призову"."Населення призовного віку побільшало, тому треба було з’ясувати. Не йдеться про направлення цих людей у бойові частини — їм потрібно було прибути для перевірки питання військового обліку", — сказав Юрій Мухін.Щодо роздавання повісток у курортному містечку Буковель у заступника військового комісара Юрія Мухіна інформації немає."Це потрібно окремо дізнаватися, чи роздають у курортних зонах. Можливо, вони (роздачі повісток — ред.) і сплановані. Знаю, що 1 травня вони точно там не проводилися", — сказав Мухін.Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач під час брифінгу пояснив, що термін "мобілізація" — не передбачає добровільний порядок прибуття на службу і твердження громадян, що вони отримали "примусово" повістки, не коректне."Процедура повідомлення про те, що людина має з’явитися в центр комплектування, може бути вручена в будь-якому місці. Якщо військовозобов’язаний отримав повістку і незаконним способом виїхав за кордон, це означає, що він ухиляється від свого обов’язку і це — кримінальна відповідальність", — наголосив офіцер.