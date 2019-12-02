На Житомирщині СБУ викрила міського голову Коростишева на службовій недбалості

Житомирська область 24-гру, 2019, 15:549 prov 218

Служба безпеки України викрила голову Коростишівської міськради на службовій недбалості, яка призвела до розтрати коштів міського бюджету, виділених на будівництво автомобільних доріг.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець не забезпечив належну перевірку якості виконаних робіт, які виділялися на ремонт доріг місцевого значення, але підписав комерсантам відповідні акти.

Правоохоронці ініціювали проведення комплексної судової будівельно-технічної автодорожньої, економічної експертизи фінансово-бухгалтерської документації, вилученої у ході раніше проведених обшуків.

Експертиза підтвердила, що через дії голови міськради, бюджету Коростишева було завдано збитків на суму понад 800 тисяч гривень.

23 грудня 2019 року прокуратурою Житомирської області за супроводу співробітників Служби безпеки України посадовцю оголошено про підозру у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачено ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.