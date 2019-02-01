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На Житомирщині СБУ викрила на хабарах посадовця фіскальної служби

Житомирська область 14-лют, 2019, 19:269 prov 37
Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному одержанні хабарів керівника одного з районних підрозділів Головного управління Державної фіскальної служби в Житомирській області.
На Житомирщині СБУ викрила на хабарах посадовця фіскальної служби

Оперативники спецслужби задокументували, що посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від приватних підприємців, які займаються реалізацією паливно-пастильних матеріалів. За нестворення штучних перешкод підприємницькій діяльності він вимагав щомісячні «транші» у розмірі від восьми до десяти тисяч гривень від кожного комерсанта.
Правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці після передачі чергової частини хабара від місцевого підприємця.
У межах кримінального провадження відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення правопорушнику про підозру та відсторонення від займаної посади.
Тривають слідчі дії.
Операція із викриття фіскала проводилася спільно зі слідчими Теруправління ДБР, розташованого у Хмельницькому, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України та за сприяння керівництва ГУ ДФС в Житомирській області.
Прес-центр СБ України.
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