На Житомирщині СБУ викрила на хабарах посадовця фіскальної служби

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному одержанні хабарів керівника одного з районних підрозділів Головного управління Державної фіскальної служби в Житомирській області.Оперативники спецслужби задокументували, що посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від приватних підприємців, які займаються реалізацією паливно-пастильних матеріалів. За нестворення штучних перешкод підприємницькій діяльності він вимагав щомісячні «транші» у розмірі від восьми до десяти тисяч гривень від кожного комерсанта.Правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці після передачі чергової частини хабара від місцевого підприємця.У межах кримінального провадження відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення правопорушнику про підозру та відсторонення від займаної посади.Тривають слідчі дії.Операція із викриття фіскала проводилася спільно зі слідчими Теруправління ДБР, розташованого у Хмельницькому, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України та за сприяння керівництва ГУ ДФС в Житомирській області.Прес-центр СБ України.