Поговорим о роллетах

Еще несколько лет назад для дизайна окон применялись исключительно шторы и тюль, а для защиты снаружи использовались решетки. Не было альтернативы распашным гаражным воротам. В настоящее время для всех этих целей применяются роллеты. Они делятся на два вида.
Тканевые роллеты
Тканевые применяются внутри помещений и служат прекрасной заменой традиционным шторам. Они делятся на два типа: открытые и закрытые. Отличаются они тем, что у роллет закрытого типа вал с тканью закрывается кожухом. В обоих типах может использоваться несколько способов подъема и опускания ткани.
Роллетная ткань не нуждается в стирке и не притягивает пыль. Она не мнется и не выгорает. Существует множество разновидностей тканей, отличающихся цветом, рисунком и плотностью. Большой популярностью в последнее время пользуется ткань с фотопечатью.
Тканевые роллеты прекрасно защищают находящуюся в помещении мебель от воздействия солнца. В зависимости от назначения, можно подобрать ткани, пропускающие различное количество света. Помимо этого, они являются элементом дизайна окна.
Металлические роллеты
Назначение металлических роллет – защита. О надежной защите нельзя говорить без замков. Замки на роллет это гарантия сохранности вашего имущества.
Оконные и дверные изготавливаются из алюминиевого сплава. Это прочный, экологически чистый материал. Он не поддается воздействию внешней среды. Выдерживает воздействие солнца, дождя, снега и перепадов температур. Cверху наносится полимерное покрытие, позволяющее придать изделию любой цвет.
Роллеты могут иметь ручной или электрический способ подъема. Прекрасно защищают помещение не только от солнца, но и от попыток незаконно проникнуть внутрь.
Гаражные роллеты представляют собой короб, направляющие профили и непосредственно полотно. При изготовлении полотна используется сталь или алюминий. Стальные имеют большую прочность, что немаловажно для сохранности автомобиля, находящегося в гараже. Алюминиевые более легкие в управлении. Для удобства гаражные роллеты снабжаются электроподъемниками и пультом дистанционного управления.
Область применения тканевых и металлических роллет не ограничивается только квартирами и гаражами. Они широко используются в офисах, магазинах и павильонах. В зависимости от назначения они прекрасно выполняют функции – защиты от солнца и дизайн или предотвращение проникновения в помещение.