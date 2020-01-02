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На Закарпатті голова селищної ради привласнив мільйон гривень під час ремонту доріг

Закарпатська область 03-січ, 2020, 14:329 prov 45
Служба безпеки України викрила механізм привласнення головою селищної ради бюджетних коштів, виділених на ремонт доріг у Закарпатській області.
Оперативники спецслужби встановили, що керівник органу місцевого самоврядування, у змові з директором приватного підприємства, організували схему розкрадання бюджетних коштів, виділених для ремонту місцевих доріг.
Посадовець свідомо затвердив недостовірні відомості у актах виконаних робіт та забезпечив їх оплату. Сума наданих послуг була завищена майже на мільйон гривень, які були привласнені учасниками оборудки.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до нього.
Викриття та блокування незаконної схеми проводилось спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.
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