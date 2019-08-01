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СБУ викрила на хабарі керівника структурного підрозділу Чопського прикордонного загону

Закарпатська область 30-лип, 2019, 09:009 prov 221
У межах протидії корупції співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарях заступника начальника одного з відділів Чопського прикордонного загону Держприкордонслужби України.
СБУ викрила на хабарі керівника структурного підрозділу Чопського прикордонного загону

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від місцевих мешканців за безперешкодне переміщення через державний кордон поза пунктами пропуску гуртових партій тютюнових виробів. «Вигода» зловмисника становила 50 євро з кожного ящика нелегального товару.
Правоохоронці затримали прикордонника поблизу одного із населених пунктів області під час отримання чергового хабаря в розмірі 1,2 тис. євро.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру.
Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших посадовців загону, причетних до оборудки.
Заходи із викриття посадовця проводилися спільно з Теруправлінням ДБР, розташованим у місті Львів, та під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.
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