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На Закарпатті СБУ блокувала механізм вимагання грошей у громадян за реєстрацію нерухомості

Закарпатська область 29-чер, 2019, 13:359 prov 51
Співробітники СБУ викрили на хабарі начальника відділу – державного реєстратора відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно і держреєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців однієї з районних державних адміністрацій Закарпатської області.
Оперативники спецслужби у рамках протидії корупції встановили, що чиновниця організувала механізм одержання неправомірної вигоди від громадян за сприяння в реєстрації нерухомого майна.
На Закарпатті СБУ блокувала механізм вимагання грошей у громадян за реєстрацію нерухомості

Співробітники Служби безпеки України задокументували факт вимагання посадовцем від підприємця п’ятсот доларів США за реєстрацію комерційних приміщень.
Правоохоронці затримали фігуранта провадження згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на робочому місці під час отримання другої частини неправомірної вигоди в розмірі двісті п’ятдесят доларів США.
Наразі вирішується питання щодо оголошення посадовцю про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.
Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності.
Заходи з викриття і блокування незаконних дій проводились під процесуальним керівництвом прокуратури.

Пресцентр СБ України.
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